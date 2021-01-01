Женские цепочки в каталоге "Золотой Век"

Женские цепочки — стильные украшения, которые могут различаться дизайном, металлом, размером. Ювелирные изделия хорошо смотрятся как с повседневной одеждой, так и с нарядным костюмом и, в зависимости от модели, подойдут к любому стилю. Купить женскую цепочку по хорошей цене можно на нашем сайте.

История

Сложно определить родину цепочек, так ювелирные изделия появились практически одновременно в Египте и Древней Греции. Это были громоздкие украшения из крупных звеньев, которые носили мужчины. Когда аксессуарами стали пользоваться и женщины, их начали делать менее массивными. Еще до Н.Э. их носили как с кулонами, так и отдельно. Украшения надевали не только на шею, но и на запястья, ноги, вплетали в прически. Те, кого интересует золотая цепочка женская на руку или на ногу, и сегодня могут найти такое ювелирное изделие, но более традиционный вариант ношения украшений — на шее.

После того, как древние цивилизации исчезли и до 13 века цепочки перестали быть самостоятельным аксессуаром, а использовались как часть нагрудных или поясных подвесок. В 13 столетии цепочки как отдельное украшение снова вернулись в моду на территории современной России и Европы. Украшения изготавливались вручную, а в конце 18 века во Франции появились цепевязальные станки. Автоматизация производства сделала ювелирные изделия более доступными для всего населения.

Большой выбор женских цепочек

Цепочка на шею — женская драгоценность на все случаи жизни. При выборе ювелирного изделия рекомендуется обращать внимание на такие моменты:

Материал. Чаще всего украшения изготавливаются из золота 585 пробы или серебра 925 пробы. Эти металлы легко поддаются обработке, они хорошо смотрятся и при правильном уходе способны прослужить многолетний срок, не меняя цвет и не деформируясь. Может использоваться желтое, красное или белое золото. Также в продаже представлены комбинированные модели — объединяющие несколько видов металла. Плетение. Женские модели, как и мужские цепочки, могут быть выполнены в различных плетениях, самые популярные из которых бисмарк, якорное, панцирное, фантазийное и другие. Длина и ширина. Цепочки женские на шею чаще всего выпускаются в стандартных размерах — 40, 45, 50, 55 см. При выборе украшений можно учитывать свой рост, длину шеи, а также вкус. Кто-то любит носить короткие модели с небольшими подвесками, а кто-то длинные, надетые сверху на одежду, вешая на них громоздкие кулоны. Выбор остается за вами. Ширина женской цепочки на шею также может отличаться — от совсем тоненьких ниточек до массивных украшений. Тонкие и средние драгоценности подходят для ношения подвесок или крестиков. Широкие модели хорошо смотрятся как самостоятельные аксессуары. Дизайн. При изготовлении женских цепочек ювелиры реализуют различные идеи, используя дополнительные материалы, камни, экспериментируя с плетениями и размерами. Минималистичные модели и яркие, инкрустированные бриллиантами, фианитами, топазами, украшения с шелковыми и каучуковыми шнурками, тонкие, аккуратные ювелирные изделия и громоздкие — большой выбор увеличивает шансы каждого найти драгоценность по вкусу.

Женскую цепочку на шею можно купить для себя или на подарок.

Как выбрать женскую цепочку

Цепочка для женщин должна быть правильной длины, иначе украшение может не только не стать привлекательным аксессуаром, а и навредить образу: сделать подбородок визуально больше, шею грубее и пр. Длина и толщина ювелирного изделия выбираются с учетом комплекции тела его владелицы. При его покупке нужно решить, на какой зоне вы хотите сделать акцент — на груди, шее или декольте. Короткие украшения, длина которых не превышает 40 см, хорошо смотрятся на длинных шеях, подчеркивая их утонченность. Модели средней длины, 40-50 см, подходят для глубоких декольте. Длинные, от 55 см, визуально вытягивают тело, их можно носить поверх одежды. Такие модели чаще всего выбирают для себя пышечки.

Считается, что женские цепочки, серебро или золото вы выберете — неважно, должны быть средней длины — 40-50 см. Чаще всего длинные модели имеют среднюю толщину, так как слишком тонкая цепочка может оборваться, а толстая будет смотреться чересчур громоздко. Украшения средней и небольшой длины могут иметь любую толщину. Массивные хорошо смотрятся отдельно, а тонкие подходят для ношения подвесок.

Чтобы купить женскую цепочку нужной длины, можно измерить отрезок ниткой или измерительной лентой, обмотав ею шею и опустив до нужного уровня. Если вы используете нитку, ее достаточно приложить к линейке и вы сможете узнать, какое украшение лучше выбрать. Тем, кто планирует носить кулон или крестик, рекомендуется прибавить к полученной длине 5-10 см.

Плетение

Одна из основных характеристик, которую нужно учитывать тем, кого заинтересовала цепочка золотая женская — виды плетения. От нее зависит внешний вид, а также надежность украшения. Среди самых популярных плетений:

Бисмарк — прочное плетение. Существует несколько подвидов: классический, тройной, полуобъемный, арабский. Раньше такие модели считались мужскими, но сегодня они перешли в категорию унисекс, и многие женщины покупают для себя массивные ювелирные изделия. Якорное — простое, прочное плетение, напоминающее цепи, которые моряки использовали для крепления якорей. Звенья соединяются перпендикулярно, создавая несложный, но привлекательный узор. Обычно при изготовлении мужских моделей используется двойной, тройной, а также крученый якорь. Женские цепочки более тонкие, иногда с алмазной гранью, они подходят для ношения подвесок. Панцирное — универсальное плетение, с помощью которого может быть изготовлена как цепь на шею женская, так и мужская. Размещение звеньев в одной плоскости создает своего рода кольчугу. Чаще всего мужчины выбирают крупные аксессуары, а женщины тонкие с алмазной гранью. Подвид панцирного, при котором звенья закручиваются по спирали — сингапур. Яркий блеск и интересная фактура сделали такое ювелирное изделие популярным среди девушек. Снейк. Плотное размещение звеньев делает аксессуар похожим на небольшую змею. Они хорошо смотрятся с крупными подвесками, их часто носят поверх одежды.

Цепочки на шею, выполненные в этих и многих других плетениях, вы можете найти в нашем интернет-магазине. У нас есть ювелирные изделия на все случаи жизни.

Замки

Независимо от того, что вас интересует — золотая цепочка женская бисмарк или серебряная кардинал, при ее покупке нужно обращать внимание на вид и качество замка. Основные моменты, которые рекомендуется учитывать при выборе застежки:

простота застегивания замка;

его надежность — не расстегивается ли он сам;

удобство использования — сможете ли вы застегнуть/расстегнуть замок самостоятельно.

Застежка может быть нескольких видов:

Замок-карабин. Классическая застежка, которая многим нравится простотой, а также надежностью. Карабин застегивается при попадании петельки в соединительное кольцо. Подцепить и удержать ногтем рычажок несложно, поэтому надевать и снимать украшение можно без посторонней помощи. Это крупное крепление, поэтому обычно оно используется на массивных серебряных и золотых женских цепочках. Шпрингельный. Это не сомкнутое кольцо, между концами которого находится подвижный элемент. Небольшая, аккуратная застежка хорошо смотрится на тонких моделях. Раскрытие замка происходит при нажатии на специальный язычок, при этом подвижный элемент уходит внутрь кольца. Чтобы закрыть застежку, достаточно отпустить язычок. Если пружинка в механизме изнашивается и становится слабой, нужно заменить застежку, чтобы не потерять ювелирное изделие. Винтовой механизм. Чаще используется в ожерельях, чем в женских цепочках. Замок легко закручивается, а также хорошо выглядит и не портит украшение. Его недостаток заключается в том, что винтовой механизм относительно быстро изнашивается. Коробчатый замок. Застежка состоит из двух основных элементов: небольшой коробочки и крючка, входящего в нее и крепящегося за счет зубчиков. Это крупный, тяжелый замок, который устанавливается на дорогие, громоздкие ювелирные изделия.

Те, кого интересуют цепочки женские, недорого могут купить украшения с надежными замками у нас. Большинство моделей оснащено шпрингельными застежками и карабинами, так они самые удобные и прочные.

Как носить женские цепочки

Цепочка для женщин может быть серебряной или золотой, тонкой или массивной, с простым или сложным плетением, украшение можно носить с кулоном или как отдельный аксессуар — какой бы вариант вы ни выбрали, важно, чтобы ювелирное изделие гармонично дополняло образ, не выбиваясь из него. Сегодня дизайнеры приветствуют различные эксперименты и не устанавливают строгих рамок ношения как цепочек, так и других драгоценностей. Допустимо комбинирование разных драгоценных металлов, ношение нескольких цепочек одновременно и многое другое. Но все же есть общие правила, которых лучше придерживаться:

Массивные женские модели рекомендуется не комбинировать с большими серьгами, так как эти ювелирные украшения находятся близко на теле. А вот громоздкий браслет, выполненный в том же стиле, что и цепочка, не нарушит целостности образа. Тонкие цепочки хорошо сочетаются с небольшими браслетами. На них лучше не надевать подвеску. Минималистичные украшения хороши для ежедневной носки: на работу, прогулки и пр. Можно сочетать драгоценности разных цветов, но при этом лучше выбрать однотонный костюм или платье.

Особенно популярны золотые цепочки женские с кулоном. Это может быть именная подвеска, цветочные мотивы, крестик и многое другое. Правильный кулон не только красиво выглядит, но и дает возможность скорректировать пропорции. Например, удлиненные модели визуально вытягивают шею.

Как ухаживать за женскими цепочками

Чтобы серебряные и золотые женские цепочки не изнашивались и не теряли блеска, периодически рекомендуется их чистить. Делать это можно дома:

Протирание ювелирного изделия фланелевой тряпочкой раз в несколько дней даст возможность устранить небольшой налет, который образуется из-за постоянного контакта с телом. Для более тщательной чистки можно использовать ватную палочку, смоченную в специальном средстве для ухода за ювелирными изделиями. Чтобы устранить жировой слой между звеньями, рекомендуется поместить цепочку в пластиковую бутылку с мыльным раствором. Ее нужно потрясти с умеренной силой, при этом важно не навредить аксессуару. Если драгоценность содержит каучуковые вставки, ее чистят бархатистой тканью, не используя воду.

Чистку дорогих золотых цепочек со сложным плетением лучше доверить специалисту. В ювелирной мастерской не только устранят загрязнения, а и проверят надежность замков. При необходимости мастер даст вам рекомендации по уходу за украшениями.

Где купить женские цепочки

Купить золотую цепочку можно в интернет-магазине “Золотой Век”. Компания предлагает большой выбор моделей, износостойкость благородных металлов, качество которых подтверждено результатами проверки в пробирной палате. При желании вы можете примерить ювелирное изделие, посетив один из магазинов в любом городе нашей страны. Доступно оформление заказа на сайте, при этом вы выбираете удобный для себя способ доставки.

Среди способов оформления заказа:

использование корзины сайта, нужно указать адрес и способ доставки, который вас заинтересовал;

бронирование до трех вариантов на примерку с указанием магазина, в который вы хотите приехать;

покупка женской цепочки в шоуруме Киева, Харькова, Львова, Одессы или другого города Украины.

Можно выбрать транспортную компанию, которой доверяете:

“Новую почту”;

“Укрпочту”;

оформить выезд курьера на указанный адрес.



Доступна предоплата или наложенный платеж. На нашем сайте вы найдете женские цепочки на любой вкус и другие украшения: кольца, подвески, браслеты и пр. Посетив раздел “Главная”, можно ознакомиться с новинками, выгодными предложениями, выбрать интересующую вас категорию.